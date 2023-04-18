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18.04.2023  10:05   

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині: робота слідчих триває

Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ на території Харківської області

Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових рф на території Харківської області

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, від ударами з РСЗВ, мінометів та артилерії вчора опинилися населені пункти Бочкове, Вовчанськ, Козача Лопань, Петропавлівка, Дворічна та інші.

Правоохоронці фіксували наслідки обстрілів в населених пунктах:

  • у місті Вовчанськ внаслідок неодноразових ударів росіян зруйновані житлові будинки;
  • у смт Козача Лопань та Петропавлівка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди;
  • у селі Зелений Гай Ізюмського району пошкоджений об'єкт інфраструктури, господарчі споруди та житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 квітня противник здійснив обстріли щонайменще 10 населених пунктів.

Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових рф на території Харківської області Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових рф на території Харківської області Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових рф на території Харківської області Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових рф на території Харківської області

 

 

 


Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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