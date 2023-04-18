18.04.2023 10:05

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині: робота слідчих триває

Слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ на території Харківської області

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, від ударами з РСЗВ, мінометів та артилерії вчора опинилися населені пункти Бочкове, Вовчанськ, Козача Лопань, Петропавлівка, Дворічна та інші.

Правоохоронці фіксували наслідки обстрілів в населених пунктах:

у місті Вовчанськ внаслідок неодноразових ударів росіян зруйновані житлові будинки;

у смт Козача Лопань та Петропавлівка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди;

у селі Зелений Гай Ізюмського району пошкоджений об'єкт інфраструктури, господарчі споруди та житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 квітня противник здійснив обстріли щонайменще 10 населених пунктів.



