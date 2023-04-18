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18.04.2023  08:28   Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаку окупантів біля села на Харківщині

Протягом останньої доби ворог продовжував обстрілювати територію Харківської області на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби з 17 по 18 квітня противник здійснив обстріли щонайменще 10 населених пунктів.

  • Байрак,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Красне Перше,
  • Нестерне,
  • Новомлинськ,
  • Окіп,
  • Охрімівка,
  • Тополі
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 17 квітня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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