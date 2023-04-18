ЗСУ відбили атаку окупантів біля села на Харківщині

Протягом останньої доби ворог продовжував обстрілювати територію Харківської області на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Протягом доби з 17 по 18 квітня противник здійснив обстріли щонайменще 10 населених пунктів.
Комментариев: 0
Якщо у вас є ідея, якою ви хочете поділитися, або спірні питання, які потрібно з кимось обговорити, дійте! День відкриває всі можливості для того, щоб досягти успіху.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У Міжнародний день пам'яток та історичних місць в Україні відзначають День пам'яток історії та культури.
влажность:
давление:
ветер: