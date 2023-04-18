У Харкові поліцейські виявили майно боржника

Правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль, який виявився майном боржника
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, працівники полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області здійснили зупинку автомобіля "Volkswagen", яким керував водій 1999 року народження.
Під час перевірки виявлено, що цей автомобіль перебуває в активному розшуку Холодногірсько-Новобаварським відділом державної виконавчої служби як майно боржника, що підлягає арешту.
Ініціатор розшуку був повідомлений про це.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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