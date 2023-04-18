Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 18 квітня

За минулу добу офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 73 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 113 осіб. Одужало 310 771 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1993 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 квітня.
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