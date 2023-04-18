18.04.2023 09:31 Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 18 квітня

За минулу добу офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 73 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 113 осіб. Одужало 310 771 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1993 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

32 – мешканці Харківського району (у тому числі 25 харків'ян);

17 – Богодухівського,

6 – Ізюмського,

6 – Чугуївського,

4 – Красноградського,

4 – Куп'янського

4 – Лозівського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 квітня.



