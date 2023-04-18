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18.04.2023  08:16   

Харківщина на ранок 18 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 квітня.

17 квітня о 9:10 в місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу спалахнули конструктивні елементи зруйнованого будинку, площа якого становить 30 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 09:43. Для цього було задіяно 1 одиницю техніки та 5 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, немає жертв чи постраждалих.

Об 11:11 у селі Бочкове Вовчанської територіальної громади, на вулиці Нижня Новоселівка, 11, сталася пожежа, в результаті якої згорів житловий будинок площею 100 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 15:20 годин. Для гасіння залучено 1 одиницю техніки та 5 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, жертв серед населення немає.

Ще вісім снарідів, випущених по Вовчанську, пожеж не спричинили. Рятувальники 47-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання. Виявлені пошкодження та часткові руйнування 8 приватних будинків та надвірних забудов.

Загалом протягом доби з 17 по 18 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

  • 25 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;
  • 8 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 5 – для надання допомоги населенню і поліції;
  • 6 – інші виїзди.


У результаті недбалого поводження з вогнем або свідомого спалювання сухої рослинності сталося 15 випадків пожеж в природних екосистемах. Загалом вигоріло понад 10,5 гектарів сухої рослинності.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 154 одиниць вибухонебезпечних предметів.

РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 квітня противник здійснив обстріли щонайменще 10 населених пунктів.


Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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