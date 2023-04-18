18.04.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Сапери за добу в Харківській області виявили та знищили 154 одиниці ворожих мін

За минулу добу 17 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 19,3 гектарів території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Піротехніки працювали в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 29,8 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 154 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2154,3 га території, 260 км автомобільних доріг, 1150 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 050 ВНП.

«У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки треба одразу повідомити за номером телефону — 101»,- звернулися до громадян сапери.



