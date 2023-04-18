    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Сапери за добу в Харківській області виявили та знищили 154 одиниці ворожих мін
18.04.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Сапери за добу в Харківській області виявили та знищили 154 одиниці ворожих мін

За минулу добу 17 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 19,3 гектарів території.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Піротехніки працювали в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 29,8 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 154 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2154,3 га території, 260 км автомобільних доріг, 1150 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 050 ВНП.
 
«У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки треба одразу повідомити за номером телефону — 101»,- звернулися до громадян сапери.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про роботу міських кладовищ на поминальні дні.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.04 Надзвичайні події Правоохоронці в Харківській області припинили спробу провезення вибухових пристроїв 16.04 Надзвичайні події Правоохоронці виявили факти незаконного обігу наркотичних речовин 13.04 Медицина На Харківщині медики врятували жінку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 