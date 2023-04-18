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18.04.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

Комунальники в Харкові активно наводять лад

Фахівці продовжують наносити дорожню розмітку та очищати оглядові та дощоприймальні колодязі.

шляховики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити горизонтальну дорожню розмітку на вул. Клочківській, пр. Героїв Харкова, вул. Весніна.
 
Сьогодні, 18 квітня, на дорогах міста працюють 148 робітників та 110 одиниць спецтехніки. За попередню добу було вивезено 297 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
 
Також бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» очистили оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Академіка Павлова, пр. Тракторобудівників, вул. Морозова, пр. Академіка Курчатова, Салтівському шосе.
 
Також вони відремонтували оглядовий колодязь на вул. Баркалова, прибрали ділянку берегів річки Лопань у районі Новоіванівського мосту та ділянку водовідвідної канави на вул. Генерала Удовиченка, промили ділянку зливостоку у пров. Шевченківському, на вул. Благовіщенській та пр. Льва Ландау.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усунули аварію.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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