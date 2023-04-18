18.04.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Поминальні дні: Ігор Терехов повідомив про роботу міських кладовищ в цей період

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, як у місті пройшли святкові Великодні дні та про відвідини цвинтарів, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

Ігор Терехов зазначив, що завдяки роботі Національної поліції та свідомості харків'ян Великодні дні у місті пройшли без пригод.

У той же час мер Харкова додав, що на поминальні дні в місті будуть відкриті для відвідування не всі цвинтарі. Причиною цього є мінна небезпека.

«Не всі цвинтарі на поминальні дні будуть відкриті. Є цвинтарі, на яких були активні бойові дії, зараз вони заміновані. Це становить величезну небезпеку. Два цвинтарі будуть закриті повністю», - повідомив Ігор Терехов.

Також міський голова вкотре звернувся до харків'ян із проханням бути обережними та не забувати про мінну небезпеку. За правопорядком та безпекою громадян стежитимуть правоохоронці, військові та співробітники ДСНС.

Нагадаємо, що повністю закриті для відвідування міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора), «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка) та «Журавлівське» (пров. Гладкий).

Також адміністрація меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначає, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі - небезпечні.



