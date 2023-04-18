18.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харківській області припинили спробу провезення вибухових пристроїв

Двоє громадян намагались ввезти на територію регіону протипіхотні міни та патрони різного калібру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Викрили зловмисників співробітники Харківського РУП № 2 під час несення служби на блокпосту поблизу міста Ізюм.

Під час огляду автомобіля «Renault Мaster», яким керував 45-річний громадянин, у багажному відділенні виявили дві протипіхотні осколкові міни МОН-50, споряджений магазин з 50 набоями калібру 7,62 та понад 30 набоїв розсипом різного калібру.

Також в особистих речах 35-річного пасажира автомобіля «Mitsubisi L200» поліцейські виявили три запечатані коробки з патронами калібру 5,45 мм.

Вилучені речові докази направлені на проведення експертних досліджень.

За обома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.



