18.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік забив свого знайомого досмерті на Харківщині: суд виніс вирок

Під час застілля між людьми виник конфлікт, який спричинив трагедію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратури.

Прокурори довели, що в грудні 2022 року чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вчинив умисне вбивство.

Так, чоловіки в одному з будинків м. Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої засуджений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився.

Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками і ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього вбивця завдав близько 30 ударів.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Наразі чоловік відбуває покарання за ґратами за вчинення низки крадіжок у Лозовій, тому, на підставі ч. 4 ст. 70, за сукупністю злочинів йому остаточно призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



