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18.04.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Чоловік забив свого знайомого досмерті на Харківщині: суд виніс вирок

Під час застілля між людьми виник конфлікт, який спричинив трагедію.

вбивство
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратури.
 
Прокурори довели, що в грудні 2022 року чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вчинив умисне вбивство.
 
Так, чоловіки в одному з будинків м. Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої засуджений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився. 
 
Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками і ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього вбивця завдав близько 30 ударів. 
Від отриманих травм потерпілий помер.
 
Наразі чоловік відбуває покарання за ґратами за вчинення низки крадіжок у Лозовій, тому, на підставі ч. 4 ст. 70, за сукупністю злочинів йому остаточно призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. 
 
Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено вбивцю власного батька.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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