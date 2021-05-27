27.05.2021 11:43

Минирование ТРЦ Никольский: взрывотехников не пустили внутрь

Сообщение о минировании поступило в полицию утром 26 мая.

В 11:15 правоохранителям сообщили о закладке взрывчатки в торговом центре по улице Пушкинской, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.



На вызов выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции. Однако внутри торгового центра администрация заведения правоохранителей не пустила.

Взрывотехники обследовали более 200 квадратных метров прилегающей территории, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Во время обследования торговый центр работал в обычном режиме – эвакуация посетителей не проводилась, отвод транспорта не осуществлялся.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.

В пресс-службе Нацполиции прокомментирровали отказ собственников пустить правоохранителей проверить помещение на

Администрация частного предприятия модет оказать полиции в допуске, в случает ЧП ответственность за случившееся будут нести обственники, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области Елена Баранник.

Напомним, после открытия ЧП в ТРЦ Никольский происходят буквально через день день. В субботу, 22 мая, РЕДПОСТ сообщал о происшествии ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар. А вечером 24 мая на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания произошел пожар. Горели остатки строительного мусора.

На аппаратном совещании 25 мая исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов поручил ГСЧС провести учения в ТРЦ «Никольский» – проверить работу гидрантов, пожарной сигнализации, средств пожаротушения, а также провести с персоналом ТРЦ учения по возможным путям эвакуации.