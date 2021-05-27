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27.05.2021  11:32   

На улице Харькова возвращается велопатруль

С 27 мая в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках Харькова будут нести службу экипажи велопатруля.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление патрульной полиции Харьковской области.
 
Велопатрули, продолжат будут проводить превентивную работу с гражданами, выявлять нарушения правил дорожного движения и следить за общественным порядком.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что патрулируя Московский район Харькова, наряд велопатруля обратил внимание на картонную коробку, в которой находились трое новорожденных котят. Правоохранители оперативно доставил котят в реабилитационный центр, где им была оказана первая помощь.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  велопатруль, полиция, харьков
 
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