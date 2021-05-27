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27.05.2021  11:23   

Накормила незнакомца и осталась без золота: под Харьковом ограбили 84-летнюю женщину

В поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину.

С пожилой женщины сорвали золотые серьги

Ограбление произошло еще 13 мая. 84-летняя жительница поселка Покотиловка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.

Бабушка не отказала незнакомцу, и даже предложила позавтракать. Поев, парень обнял хозяйку, сорвал с ее ушей золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении.

Через неделю правоохранители нашли грабителя. Им оказался 24-летний житель Полтавской области. 16 мая он совершил аналогичное преступление и был задержан сотрудниками отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что таким образом решил немного заработать. Золотые украшения злоумышленник сдал в ломбард.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

26 мая мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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