27.05.2021 11:23

Накормила незнакомца и осталась без золота: под Харьковом ограбили 84-летнюю женщину

В поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину.

Ограбление произошло еще 13 мая. 84-летняя жительница поселка Покотиловка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.

Бабушка не отказала незнакомцу, и даже предложила позавтракать. Поев, парень обнял хозяйку, сорвал с ее ушей золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении.



Через неделю правоохранители нашли грабителя. Им оказался 24-летний житель Полтавской области. 16 мая он совершил аналогичное преступление и был задержан сотрудниками отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2.



Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что таким образом решил немного заработать. Золотые украшения злоумышленник сдал в ломбард.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



26 мая мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.