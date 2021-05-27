27.05.2021 12:21

В Харькове наградили лучших учеников года (ФОТО)

Церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Ученик года-2021» состоялась 26 мая в Городском дворце детско-юношеского творчества.





Всего в конкурсе приняли участие 265 учеников, 20 из которых стали лучшими в номинациях «Интеллектуал», «Лидер», «Спортсмен» и «Творческая личность», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Харьковского городского совета. Всего в конкурсе приняли участие 265 учеников, 20 из которых стали лучшими в номинациях «Интеллектуал», «Лидер», «Спортсмен» и «Творческая личность», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

За научные и спортивные достижения, креативность и лидерские качества исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов вручил победителям Благодарности городского головы, памятные статуэтки и сертификаты кандидатов на получение стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» в следующем учебном году. Также Благодарности городского головы получили родители победителей.

«Меня переполняет гордость за то, что у нас такие талантливые дети. Мои искренние слова благодарности родителям, педагогам и тренерам, которые воспитали таких детей. В каждом из этих молодых людей заложены результаты вашей ежедневной работы. Эта молодежь - будущее Харькова», - подчеркнул Игорь Терехов.

Конкурс «Ученик года» проводится в Харькове ежегодно с целью поддержки и развития интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи, создания благоприятных условий для ее самореализации. Победители конкурса в течение года ежемесячно получают стипендию Харьковского городского головы «Одаренность» в размере 600 грн.