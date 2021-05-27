27.05.2021 13:02

Площадь Свободы в Харькове снова закроют для проведения праздника

В воскресенье по площади Свободы временно ограничивается движение транспорта и запрещается парковка транспортных средств.

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от Клочковского спуска до улицы Тринклера, будет ограничено с 16:00 до 19:30 30 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Также в это время на данном участке будет запрещена парковка транспорта.

Это связано с проведением в саду Шевченко городского детского фестиваля «KIDS PROSTIR FEST», в частности шоу-шествия «Парад мечты LIVE», посвященного Международному дню защиты детей.

Ранее РЕДПОСТ писал, что мероприятия ко Дню защиты детей пройдут 29 и 30 мая во всех районах Харькова.