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27.05.2021  13:02   

Площадь Свободы в Харькове снова закроют для проведения праздника

В воскресенье по площади Свободы временно ограничивается движение транспорта и запрещается парковка транспортных средств.

30 мая на площади Свободы пройдет праздник ко Дню защиты детей

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от Клочковского спуска до улицы Тринклера, будет ограничено с 16:00 до 19:30 30 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Также в это время на данном участке будет запрещена парковка транспорта.

Это связано с проведением в саду Шевченко городского детского фестиваля «KIDS PROSTIR FEST», в частности шоу-шествия «Парад мечты LIVE», посвященного Международному дню защиты детей.

Ранее РЕДПОСТ писал, что мероприятия ко Дню защиты детей пройдут 29 и 30 мая во всех районах Харькова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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