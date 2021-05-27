В воскресенье по площади Свободы временно ограничивается движение транспорта и запрещается парковка транспортных средств.
Движение транспорта по площади Свободы, на участке от Клочковского спуска до улицы Тринклера, будет ограничено с 16:00 до 19:30 30 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Также в это время на данном участке будет запрещена парковка транспорта.
Это связано с проведением в саду Шевченко городского детского фестиваля «KIDS PROSTIR FEST», в частности шоу-шествия «Парад мечты LIVE», посвященного Международному дню защиты детей.
Ранее РЕДПОСТ писал, что мероприятия ко Дню защиты детей пройдут 29 и 30 мая во всех районах Харькова.
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