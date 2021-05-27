27.05.2021 13:15

В Харькове задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия не один год (ФОТО)

Злоумышленник несколько лет находился в розыске за совершение покушения на умышленное убийство человека.

От этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. Злоумышленник разыскивался отделом полиции № 2 Харьковского РУП № 3 за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В декабре 2018 года 47-летний житель Краснокутского района исполосовал 34-летнему харьковчанину ножом живот и спину.

26 мая 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в Харькове наконец задержали разыскиваемого в соответствии с постановлением суда о разрешении на задержание.