Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия не один год (ФОТО)
27.05.2021  13:15   

В Харькове задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия не один год (ФОТО)

Злоумышленник несколько лет находился в розыске за совершение покушения на умышленное убийство человека.

 
От этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. Злоумышленник разыскивался отделом полиции № 2 Харьковского РУП № 3  за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В декабре 2018 года 47-летний житель Краснокутского района исполосовал 34-летнему харьковчанину ножом живот и спину. 
 
26 мая 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в Харькове наконец задержали разыскиваемого в соответствии с постановлением суда о разрешении на задержание.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, на Харьковщине задержали мужчину за убийство односельчанина. В ходе конфликта мужчина ударил ножом своего 43-летнего знакомого, который от полученной травмы скончался. Злоумышленник оттащил тело в сарай и пошел в магазин.
 
Тэги:  задержание, суд, харьков
 
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