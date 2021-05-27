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27.05.2021  13:36   

В ТРЦ Никольский - снова эвакуация посетителей (ВИДЕО)

В недавно открывшемся торговом центре сегодня, 27 мая, снова неспокойно.


// Telegram
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы. Очевидцы сообщают, что по громкой связи прозвучала информация об эвакуации людей из торгово-развлекательного центра.
 
На место происшествия уже прибыли несколько пожарных автомобилей. 
 
 
Позже стало известно, что это была учебная тревога, в ТРЦ тестировали систему оповещения. Отмечается, что такие проверки будут и в дальнейшем – до учений, которые чрезвычайники планируют провести в начале июня.
 
 
Напомним, за неполную неделю после открытия ТРЦ "Никольский" это уже не первый случай эвакуации людей. Так, 26 мая поступил сигнал правоохранителям от неизвестного лица. Неизвестный сообщил о минировании здания торгового центра. Прибыв на место, взрывотехники не смогли приступить к обследованию помещения центра, так как администрация попросту не пустила их внутрь.
 
Ранее в торговом центре произошел пожар - горел строительный мусор.
 

Тэги:  никольский, эвакуация, харьков
 
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