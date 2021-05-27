27.05.2021 14:10

Ущерб на миллион. Под Харьковом "прикрыли" карьер (ФОТО, ВИДЕО)

Незаконная добыча ископаемых велась на земле одного из Харьковский университетов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, предприятие, имея разрешение на добычу полезных ископаемых и получив в аренду земельный участок площадью 2,5 гектара, разрабатывала карьер совсем на другом участке, на который никаких разрешительных документов у них не было.

Размер этого карьера составляет примерно 10 гектаров. Добыча песка проходила на землях Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельхозназначения.

Правоохранители изъяли на территории незаконной добычи песка 4 единицы спецтехники, а также 8 грузовых автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество. Кроме того, изъята документация и черновые записи.

Также взяты образцы грунта и песка. После проведения экспертиз будет установлена сумма ущерба, причиненного государству незаконной добычей песка. По предварительным данным, государству причинен ущерб на миллионы гривен.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос о уведомление о подозрении по факту нарушения правил использования недр, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что председателю одного из сельских советов Сахновщинского района Харьковской области вымогал 10 000 гривен за предоставление разрешения на добычу песка, в карьере, который расположен на территории района.