Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ущерб на миллион. Под Харьковом "прикрыли" карьер (ФОТО, ВИДЕО)
27.05.2021  14:10   

Ущерб на миллион. Под Харьковом "прикрыли" карьер (ФОТО, ВИДЕО)

Незаконная добыча ископаемых велась на земле одного из Харьковский университетов.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По данным следствия, предприятие, имея разрешение на добычу полезных ископаемых и получив в аренду земельный участок площадью 2,5 гектара, разрабатывала карьер совсем на другом участке, на который никаких разрешительных документов у них не было.
 
 
Размер этого карьера составляет примерно 10 гектаров. Добыча песка проходила на землях Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельхозназначения.
 
Правоохранители изъяли на территории незаконной добычи песка 4 единицы спецтехники, а также 8 грузовых автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество. Кроме того, изъята документация и черновые записи.
 
 
Также взяты образцы грунта и песка. После проведения экспертиз будет установлена сумма ущерба, причиненного государству незаконной добычей песка. По предварительным данным, государству причинен ущерб на миллионы гривен.
 
Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос о уведомление о подозрении по факту нарушения правил использования недр, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).
 

 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что председателю одного из сельских советов Сахновщинского района Харьковской области вымогал 10 000 гривен за предоставление разрешения на добычу песка, в карьере, который расположен на территории района.

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  сбу, прокуратура, добыча песка
 
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