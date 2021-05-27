27.05.2021 14:31

С автомагистрали – в отбойник: под Харьковом спасатели вырезали водителя из авто (ФОТО)

Авария на автомагистрали М-29 Харьков – Днепр случилась утром 27 мая.

Около половины седьмого утра на 76-м километре трассы автомобиль Оpel Vectra A столкнулся с отбойником, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Водителя зажало в салоне и на помощь позвали чрезвычайников.



Спасатели 43-й части ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что водителю зажало ноги обломками авто.



С помощью специальных инструментов спасатели деблокировали водителя и помогли транспортировать в карету экстренной медицинской помощи.

Напомним, утром 15 мая на перекрестке пр. Гагарина и ул. Полевой в Харькове спасатели деблокировали из искореженного автомобиля ВАЗ-2172 пострадавшую водителя.