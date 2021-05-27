Авария на автомагистрали М-29 Харьков – Днепр случилась утром 27 мая.
Около половины седьмого утра на 76-м километре трассы автомобиль Оpel Vectra A столкнулся с отбойником, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Водителя зажало в салоне и на помощь позвали чрезвычайников.
Спасатели 43-й части ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что водителю зажало ноги обломками авто.
С помощью специальных инструментов спасатели деблокировали водителя и помогли транспортировать в карету экстренной медицинской помощи.
Напомним, утром 15 мая на перекрестке пр. Гагарина и ул. Полевой в Харькове спасатели деблокировали из искореженного автомобиля ВАЗ-2172 пострадавшую водителя.
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