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27.05.2021  14:31   

С автомагистрали – в отбойник: под Харьковом спасатели вырезали водителя из авто (ФОТО)

Авария на автомагистрали М-29 Харьков – Днепр случилась утром 27 мая.

Под Харьковом Opel слетел с трассы и врезался в отбойник

Около половины седьмого утра на 76-м километре трассы автомобиль Оpel Vectra A столкнулся с отбойником, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Водителя зажало в салоне и на помощь позвали чрезвычайников.

Спасатели 43-й части ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что водителю зажало ноги обломками авто.

С помощью специальных инструментов спасатели деблокировали водителя и помогли транспортировать в карету экстренной медицинской помощи.

Под Харьковом Opel слетел с трассы и врезался в отбойник

Напомним, утром 15 мая на перекрестке пр. Гагарина и ул. Полевой в Харькове спасатели деблокировали из искореженного автомобиля ВАЗ-2172 пострадавшую водителя.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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