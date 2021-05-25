К празднику во всех районах города пройдут мероприятия на открытом воздухе.
Всемирный день защиты детей, который приходится на 1 июня, в районах Харькова начнут отмечать с 29 мая, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с совещания в Харьковском горсовете.
Главный праздник развернется 30 мая в саду Шевченко и парке Горького.
Какие именно развлечения ожидают юных харьковчан, пока держится в секрете. Программу праздника обещают озвучить буквально на днях.
Также ко Дню защиты детей пройдет праздник в первом и единственном в Украине Pet Friendly Контакт-центре, который расположен на территории Центра обращения с животными на проспекте Гагарина, 358.
Праздник пройдет в субботу, 28 мая, с 12.00.
В программе праздника:
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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