25.05.2021 11:15

Как Харьков отметит День защиты детей

К празднику во всех районах города пройдут мероприятия на открытом воздухе.



// РЕДПОСТ

Всемирный день защиты детей, который приходится на 1 июня, в районах Харькова начнут отмечать с 29 мая, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с совещания в Харьковском горсовете.

Главный праздник развернется 30 мая в саду Шевченко и парке Горького.

Какие именно развлечения ожидают юных харьковчан, пока держится в секрете. Программу праздника обещают озвучить буквально на днях.

Также ко Дню защиты детей пройдет праздник в первом и единственном в Украине Pet Friendly Контакт-центре, который расположен на территории Центра обращения с животными на проспекте Гагарина, 358.

Праздник пройдет в субботу, 28 мая, с 12.00.

В программе праздника: