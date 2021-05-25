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25.05.2021  11:15   

Как Харьков отметит День защиты детей

К празднику во всех районах города пройдут мероприятия на открытом воздухе.


// РЕДПОСТ

Всемирный день защиты детей, который приходится на 1 июня, в районах Харькова начнут отмечать с  29 мая, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с совещания в Харьковском горсовете.

Главный праздник развернется 30 мая в саду Шевченко и парке Горького.

Какие именно развлечения ожидают юных харьковчан, пока держится в секрете. Программу праздника обещают озвучить буквально на днях.

Также ко Дню защиты детей пройдет праздник в первом и единственном в Украине Pet Friendly Контакт-центре, который расположен на территории Центра обращения с животными на проспекте Гагарина, 358.

Праздник пройдет в субботу, 28 мая, с 12.00.

В программе праздника:

  • праздничный выгул собак приюта и посещение Кошкиного дома;
  • конкурсы, викторины;
  • зажигательная Zumba for kids;
  • подарки;
  • мороженое.
Тэги:  дети, празник, харьков
 
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