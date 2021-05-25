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25.05.2021  10:26   

Харьков объявляет войну наливайкам

Палатки, незаконно торгующие спиртным, будут выявляться и закрываться.

Аппаратное совещание в Харьковском городском совете

Борьбу с незаконным оборотом спиртного в Харькове обсудили 25 мая на совещении в Харьковском горсовете, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Службам и председателям районов, руководству полиции было дано задание выявить адреса наливаек и принять меры.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в прокуратуре Харьковской области открылась горячая линия, на которую можно обращаться в частности и с сообщениями о производстве и обороте спирта и алкогольных напитков. Сообщения принимаются:
по телефону: (057) 732-56-81
на электронный почтовый ящик: [email protected]
 

Тэги:  наливайка, харьков
 
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