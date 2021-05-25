Палатки, незаконно торгующие спиртным, будут выявляться и закрываться.
Борьбу с незаконным оборотом спиртного в Харькове обсудили 25 мая на совещении в Харьковском горсовете, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Службам и председателям районов, руководству полиции было дано задание выявить адреса наливаек и принять меры.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в прокуратуре Харьковской области открылась горячая линия, на которую можно обращаться в частности и с сообщениями о производстве и обороте спирта и алкогольных напитков. Сообщения принимаются:
по телефону: (057) 732-56-81
на электронный почтовый ящик: [email protected]
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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