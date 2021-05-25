25.05.2021 10:26

Харьков объявляет войну наливайкам

Палатки, незаконно торгующие спиртным, будут выявляться и закрываться.

Борьбу с незаконным оборотом спиртного в Харькове обсудили 25 мая на совещении в Харьковском горсовете, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Службам и председателям районов, руководству полиции было дано задание выявить адреса наливаек и принять меры.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в прокуратуре Харьковской области открылась горячая линия, на которую можно обращаться в частности и с сообщениями о производстве и обороте спирта и алкогольных напитков. Сообщения принимаются:

по телефону: (057) 732-56-81

на электронный почтовый ящик: [email protected]

