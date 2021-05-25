За сутки от коронавируса умерло 17 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 153 новый случай заражения коронавирусом.
103 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 145 683 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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