25.05.2021 10:18

В Харькове – 103 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 25 мая

За сутки от коронавируса умерло 17 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 153 новый случай заражения коронавирусом.



103 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 145 683 человека.



Из них:

3178 летальных случай (за последние сутки умерло 17 человек);

130 146 выздоровели (за сутки – 968 человек);

12 359 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 832 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

107 – жители Харьковского района (в том числе 103 харьковчанина);

22 – Чугуевского;

7 – Изюмского;

6 – Купянского;

5 – Лозовского;

4 – Красноградского;

2 – Богодуховского.



