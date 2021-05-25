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25.05.2021  10:18   

В Харькове – 103 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 25 мая

За сутки от коронавируса умерло 17 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 153 новый случай заражения коронавирусом.

103 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 145 683 человека.

Из них:

  • 3178 летальных случай (за последние сутки умерло 17 человек);
  • 130 146 выздоровели (за сутки – 968 человек);
  • 12 359 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 832 человека).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 107 – жители Харьковского района (в том числе 103 харьковчанина);
  • 22 – Чугуевского;
  • 7 – Изюмского;
  • 6 – Купянского;
  • 5 – Лозовского;
  • 4 – Красноградского;
  • 2 – Богодуховского.


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 153 новый случай заражения коронавирусом.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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