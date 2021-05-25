Репертуар кинопоказа определит онлайн-голосование.
Летом на площадку за ХНАТОБом возвращаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.
Первый кинопоказ состоится 12 июня в 21.00. Зрителям предложат душевный фильм 80-ых и конца 90-ых годов прошлого века.
Какой – определит онлайн-голосование. Список фильмов, предлагаемых для показа, организаторы обещают обнародовать в ближайшие дни.
Пока же все желающие могут предлагать свои фильмы в чат: https://t.me/kharkivcinema.
И еще: карантин внес новшества в просмотр фильмов. К привычный карематам и теплым напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется) добавились маски и антисептики. Ну и необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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