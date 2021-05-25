25.05.2021 09:51

В Харькове бесплатно покажут кино под открытым небом за ХНАТОБом

Репертуар кинопоказа определит онлайн-голосование.

Летом на площадку за ХНАТОБом возвращаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.



Первый кинопоказ состоится 12 июня в 21.00. Зрителям предложат душевный фильм 80-ых и конца 90-ых годов прошлого века.

Какой – определит онлайн-голосование. Список фильмов, предлагаемых для показа, организаторы обещают обнародовать в ближайшие дни.

Пока же все желающие могут предлагать свои фильмы в чат: https://t.me/kharkivcinema.

И еще: карантин внес новшества в просмотр фильмов. К привычный карематам и теплым напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется) добавились маски и антисептики. Ну и необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.