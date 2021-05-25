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25.05.2021  09:51   

В Харькове бесплатно покажут кино под открытым небом за ХНАТОБом

Репертуар кинопоказа определит онлайн-голосование.

В Харькове начнет работать Кино за ХНАТОБом

Летом на площадку за ХНАТОБом возвращаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.

Первый кинопоказ состоится 12 июня в 21.00. Зрителям предложат душевный фильм 80-ых и конца 90-ых годов прошлого века.

Какой – определит онлайн-голосование. Список фильмов, предлагаемых для показа, организаторы обещают обнародовать в ближайшие дни.

Пока же все желающие могут предлагать свои фильмы в чат: https://t.me/kharkivcinema.

И еще: карантин внес новшества в просмотр фильмов. К привычный карематам и теплым напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется) добавились маски и антисептики. Ну и необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Тэги:  кино, хнатоб, харьков
 
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