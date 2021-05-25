В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 41 (п. №4, стояк) до 20:00 25 мая.
Киевский район:
пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 25 мая.; ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.
Московский район:
ул. Леся Сердюка, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 25 мая.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №5, стояк), Салтовское шоссе, 118 (п. №9, стояк) до 17:00 25 мая.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 25 мая.
Холодногорский район:
ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Есенина, 17 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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