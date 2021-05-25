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25.05.2021  09:27   

Аварийное отключение воды в Харькове 25 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 25 мая

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 41 (п. №4, стояк) до 20:00 25 мая.

Киевский район:
пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 25 мая.; ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.

Московский район:
ул. Леся Сердюка, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 25 мая.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №5, стояк), Салтовское шоссе, 118 (п. №9, стояк) до 17:00 25 мая.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 25 мая.

Холодногорский район:
ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25 мая.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Есенина, 17 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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