25.05.2021 09:27

Аварийное отключение воды в Харькове 25 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 41 (п. №4, стояк) до 20:00 25 мая.



Киевский район:

пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 25 мая.; ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.



Московский район:

ул. Леся Сердюка, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 25 мая.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №5, стояк), Салтовское шоссе, 118 (п. №9, стояк) до 17:00 25 мая.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 25 мая.



Холодногорский район:

ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Есенина, 17 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 25 мая.