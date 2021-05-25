Авария произошла в ночь на 25 мая.
Около двух часов ночи 25 мая на стационарном посту полиции «Песочин» произошло столкновение двух фур, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили MAN и DAF – один тяжеловес зацепил другого.
В результате кабину автомобиля MAN оторвало от прицепа и раздавило всмятку.
Пострадал пассажир грузовика. Медики госпитализировали его в больницу скорой и неотложной помощи.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП с фурой и ВАЗ на Окружной дороге в районе авторынка Лоск. Водитель легковушки погиб.
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