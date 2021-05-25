25.05.2021 08:45

ДТП под Харьковом: на посту ГАИ в Песочине столкнулись две фуры (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в ночь на 25 мая.

Около двух часов ночи 25 мая на стационарном посту полиции «Песочин» произошло столкновение двух фур, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили MAN и DAF – один тяжеловес зацепил другого.



В результате кабину автомобиля MAN оторвало от прицепа и раздавило всмятку.

Пострадал пассажир грузовика. Медики госпитализировали его в больницу скорой и неотложной помощи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП с фурой и ВАЗ на Окружной дороге в районе авторынка Лоск. Водитель легковушки погиб.