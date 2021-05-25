Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: на посту ГАИ в Песочине столкнулись две фуры (ВИДЕО, ФОТО)
25.05.2021  08:45   

ДТП под Харьковом: на посту ГАИ в Песочине столкнулись две фуры (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в ночь на 25 мая.

Столкновение двух фур в Песочине на посту ГАИ

Около двух часов ночи 25 мая на стационарном посту полиции «Песочин» произошло столкновение двух фур, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили MAN и DAF – один тяжеловес зацепил другого.

В результате кабину автомобиля MAN оторвало от прицепа и раздавило всмятку.

Столкновение двух фур в Песочине на посту ГАИ Столкновение двух фур в Песочине на посту ГАИ

Пострадал пассажир грузовика. Медики госпитализировали его в больницу скорой и неотложной помощи.

Причины и обстоятельства  ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП с фурой и ВАЗ на Окружной дороге в районе авторынка Лоск. Водитель легковушки погиб.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Криминал и происшествия ДТП: Под Харьковом - жуткое столкновение легковушки и фуры (ВИДЕО) 24.05 Криминал и происшествия В Харькове ВАЗ вылетел на тротуар: есть пострадавшая 24.05 Криминал и происшествия Масштабное ДТП в Харькове: по Сумской в сторону центра собирается пробка (ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 