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25.05.2021  08:43   

Харьковчанка отгуляла свадьбу на 2 миллиона гривен (ВИДЕО)

16 мая 2021 года в Харькове состоялось венчание известной харьковской блогерши Татьяны Коряк (@Korya4ka).

Фото instagram.com/korya4ka
 
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на страницу Instagram-блогера. Среди гостей были замечены звезды украинской эстрады, такие как Виталий Козловский, Kishe, Владимир Карафетов, Manera. Концертную программу вел ведущий - Дмитрий Танкович. А также стали специально приглашенные гости - Влад Яма и травести-дива Монро.
 

Гостей развлекали необычной шоу-программой с участием зебр и других животных. Ну и конечно, выступление цыганского ансамбля, ведь у Татьяны - частично цыганская кровь. 
 
Кульминацией вечера стали Монро и Виталий Козловский, которые станцевали для гостей тверк.
 

По приблизительным оценкам стоимость мероприятия составила более 2 миллионов гривен.
 
Напомним, в "зеркальную" дату 12.02.2021 в харьковском Центральном дворце бракосочетания зарегистрировали брак 48 пар молодоженов.
 
Тэги:  бракосочетание, харьков, блогер
 
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