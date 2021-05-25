25.05.2021 08:43

Харьковчанка отгуляла свадьбу на 2 миллиона гривен (ВИДЕО)

16 мая 2021 года в Харькове состоялось венчание известной харьковской блогерши Татьяны Коряк (@Korya4ka).

Фото instagram.com/korya4ka

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на страницу Instagram-блогера. Среди гостей были замечены звезды украинской эстрады, такие как Виталий Козловский, Kishe, Владимир Карафетов, Manera. Концертную программу вел ведущий - Дмитрий Танкович. А также стали специально приглашенные гости - Влад Яма и травести-дива Монро.

Гостей развлекали необычной шоу-программой с участием зебр и других животных. Ну и конечно, выступление цыганского ансамбля, ведь у Татьяны - частично цыганская кровь.

Кульминацией вечера стали Монро и Виталий Козловский, которые станцевали для гостей тверк.

По приблизительным оценкам стоимость мероприятия составила более 2 миллионов гривен.

Напомним, в "зеркальную" дату 12.02.2021 в харьковском Центральном дворце бракосочетания зарегистрировали брак 48 пар молодоженов.