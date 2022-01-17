17.01.2022 11:34 Евгений Клочко

Кому в Украине запрещено вступать в брак: ответ Минюста

В Минюсте напомнили, в каких случаях украинское законодательство не разрешает заключать брак.



Кому в Украине запрещено вступать в брак: ответ Минюста



Законодательством установлено, что украинцы могут связать себя брачными узами с 18 лет. Т.е. на момент регистрации брака человеку должно быть не менее 18 лет.

Решением суда может быть предоставлено право на брак лица, достигшего 16 лет, однако если судом будет установлено, что это отвечает его интересам.

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Не менее важным условием при регистрации брака является установление родства. Семейный кодекс статьей 26 четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:

лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородные братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);

по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.

Ранее сообщалось, что в Харькове в центрах бракосочетания не сомневаются, что в этом году будут очень популярны для заключения брака два дня, даты которые состоят из 2 и 0, как и сам 2022 год, и желающих жениться в такие дни уже предостаточно.