17.01.2022 11:50 Виталий Хиневич

Крещение Господне: как самостоятельно освятить свое жилище

Крещение Господне отмечают 19 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается, что главной традицией празднования принято считать освящение воды в храмах. Освященную воду можно пить, освящать ей свое жилье и применять при недугах.

Считается, что на Крещение вся вода на земля становится святой. Однако священнослужители рекомендуют набирать ее в храмах после освящения 18 января с 18:00 до обеда 19 января. Набирать воду следует после завершения церковной службы, а перед этим лучше всего принять участие в самой службе.

В это же время стоит отметить, что воду в храмах будут освящать на протяжении всей крещенской недели.

Освятить свое жилище в Праздник Крещения может каждый. Для этого необходимо убраться в своем доме, вечером перед Крещением мелом начертить крестики над дверями, окнами или на мебели. Потом принять участие в церковной службе, набрать воды и ею окропить дом. Такой обряд способен убрать негатив и злых духов с помещения.

Окроплять жилье можно веткой сосны, букетом сушеных трав либо просто рукой.

Утром 19 января нужно чтобы каждый член семьи выпил святой воды и умылся ею. Это позволит избежать злых помыслов и очистить душу.

Напомним, в день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.