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17.01.2022  11:50   Виталий Хиневич

Крещение Господне: как самостоятельно освятить свое жилище

Крещение Господне отмечают 19 января.

Крещение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».
 
Сообщается, что главной традицией празднования принято считать освящение воды в храмах. Освященную воду можно пить, освящать ей свое жилье и применять при недугах.
 
Считается, что на Крещение вся вода на земля становится святой. Однако священнослужители  рекомендуют набирать ее в храмах после освящения 18 января с 18:00 до обеда 19 января. Набирать воду следует после завершения церковной службы, а перед этим лучше всего принять участие в самой службе.
 
В это же время стоит отметить, что воду в храмах будут освящать на протяжении всей крещенской недели.
 
Освятить свое жилище в Праздник Крещения может каждый. Для этого необходимо убраться в своем доме, вечером перед Крещением мелом начертить крестики над дверями, окнами или на мебели. Потом принять участие в церковной службе, набрать воды и ею окропить дом. Такой обряд способен убрать негатив и злых духов с помещения. 
 
Окроплять жилье можно веткой сосны, букетом сушеных трав либо просто рукой.
 
Утром 19 января нужно чтобы каждый член семьи выпил святой воды и умылся ею. Это позволит избежать злых помыслов и очистить душу.
 
Напомним, в день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  крещение господне, церковь, харьков
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