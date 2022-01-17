Крещение в Харькове: где, во сколько и на каких источниках освятят воду (список)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.
Великое освящение воды в день празднования Крещения Господня 19 января 2022 года пройдет на восьми источниках Харькова, передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в Харьковской епархии, празднование Крещения начнется 18 января в храмах города по следующему расписанию:
18 января, Навечерие Богоявления
8:00 – Божественная литургия.
По окончании литургии – Великое освящение воды
16:00 – вечернее богослужение;
19 января, Крещение Господне
8:00 – Божественная литургия.
По окончании литургии – Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).
Утром 19 января пройдет освящение воды на восьми источниках города:
в Саржином яру (Шатиловка),
по улице Клочковской (Алексеевка),
по ул. Минераловодской (Тюринка),
на роднике Глуюокий яр по ул. Зубенко,
в Китлярчином яру (ул. Родниковая - ул. Бучмы),
в Манжосовом яру (ул. Метростроителей),
в Большой Даниловке,
на поселке Жуковского.
Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
Время освящения воды на источниках города смотрите в таблице:
Напомним, как проходил обряд освящения источника в Саржином Яру Харькова в 2021 году: фоторепортаж.
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