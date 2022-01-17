17.01.2022 10:10 Рита Парфенова

Крещение в Харькове: где, во сколько и на каких источниках освятят воду (список)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.



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Великое освящение воды в день празднования Крещения Господня 19 января 2022 года пройдет на восьми источниках Харькова, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили в Харьковской епархии, празднование Крещения начнется 18 января в храмах города по следующему расписанию:



18 января, Навечерие Богоявления

8:00 – Божественная литургия.

По окончании литургии – Великое освящение воды

16:00 – вечернее богослужение;



19 января, Крещение Господне

8:00 – Божественная литургия.

По окончании литургии – Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).



Утром 19 января пройдет освящение воды на восьми источниках города:

в Саржином яру (Шатиловка),

по улице Клочковской (Алексеевка),

по ул. Минераловодской (Тюринка),

на роднике Глуюокий яр по ул. Зубенко,

в Китлярчином яру (ул. Родниковая - ул. Бучмы),

в Манжосовом яру (ул. Метростроителей),

в Большой Даниловке,

на поселке Жуковского.



Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.



Время освящения воды на источниках города смотрите в таблице:





Напомним, как проходил обряд освящения источника в Саржином Яру Харькова в 2021 году: фоторепортаж.