17.01.2022 09:44 Евгений Клочко

В Харькове отключат отопление и горячую воду в Шевченковском районе 17 января: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Шевченковского района Харькова будет временно прекращена в понедельник, 17 января.



Фото из открытых источников

Как сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", в понедельник, 17 января, проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Алексеевской, 30 передает РЕДПОСТ.

В связи с этим 17 января с 10:30 до 22:30 в Шевченковском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 257 жилых домах, 9 школах, 12 детсадах, 3 медучреждениях и 185 ведомствах на участке, ограниченном:

ул. Алексеевская , 14Б, 30;

, 14Б, 30; ул. Армейская , 126Б;

, 126Б; ул. Архитекторов , 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34;

, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34; ул. Ахсарова , 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 25 3Б, 3В, 4/6, 4/6А, 5, 5А, 7, 9, 19А, 13А, 3Г, 4/6Б;

, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 25 3Б, 3В, 4/6, 4/6А, 5, 5А, 7, 9, 19А, 13А, 3Г, 4/6Б; ул. Белогорская , 92Б, 1Б;

, 92Б, 1Б; ул. Дербентская , 109, 109А;

, 109, 109А; ул. Клочковская , 261А, 295;

, 261А, 295; ул. Кюи Цезаря , 44;

, 44; ул. Монтажная , 12А;

, 12А; пр. Победы, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55В, 55Г, 5, 5 58А, 59, 60, 60А, 61, 61Б, 66, 66Б, 66, 66Б, 66Б 67Б, 68А, 68А, 68Б, 68В, 67Г, 74Б 75, 75А, 75Б, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 80, 82, 46А, 84, 59А, 61А, 66Г, 55Е, 6 В, 53Б С1,2, 66З, 66К, 66И, 53Б С3,4, 66Л, 62З, 73Г, 70В, 65Г, 46Б, 59С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д,6 , 66О, 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 83, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8,9, 59 С7,8,9, 65Г К2, 86, 86Б;

46, 48, 48А, 50, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55В, 55Г, 5, 5 58А, 59, 60, 60А, 61, 61Б, 66, 66Б, 66, 66Б, 66Б 67Б, 68А, 68А, 68Б, 68В, 67Г, 74Б 75, 75А, 75Б, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 80, 82, 46А, 84, 59А, 61А, 66Г, 55Е, 6 В, 53Б С1,2, 66З, 66К, 66И, 53Б С3,4, 66Л, 62З, 73Г, 70В, 65Г, 46Б, 59С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д,6 , 66О, 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 83, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8,9, 59 С7,8,9, 65Г К2, 86, 86Б; пр. Людвига Свободы , 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37 , 39А, 39Б, 39В, 40, 40А, 4Б, 4Б, 4Б 4Б , 52А, 53, 53А, 53Б, 57, 58, 59А, 59Б, 60, 49, 43, 35Г, 51Д, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г;

, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37 , 39А, 39Б, 39В, 40, 40А, 4Б, 4Б, 4Б 4Б , 52А, 53, 53А, 53Б, 57, 58, 59А, 59Б, 60, 49, 43, 35Г, 51Д, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г; ул. Толбухина , 103;

, 103; бул. Фронтовиков, 31;

31; ул. Штурмовая , 32, 34;

, 32, 34; ул. Котельниковская , 11, 13, 2;

, 11, 13, 2; ул. Домостроительная, 5, 7, 9, 13, 5 С 4,5, 3, 11.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».