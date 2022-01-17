В Харькове отключат отопление и горячую воду в Шевченковском районе 17 января: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Шевченковского района Харькова будет временно прекращена в понедельник, 17 января.
Как сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", в понедельник, 17 января, проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Алексеевской, 30 передает РЕДПОСТ.
В связи с этим 17 января с 10:30 до 22:30 в Шевченковском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 257 жилых домах, 9 школах, 12 детсадах, 3 медучреждениях и 185 ведомствах на участке, ограниченном:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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