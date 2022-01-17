Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 401 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 647 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 249 475 человек. Выздоровело 233 972 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 018 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 467 человек (в том числе 401 жителя города Харькова). 80 человек заболели в Чугуевском районе, 34 – в Богодуховском, 24 – в Купянском, 22 – в Лозовском, 18 – в Изюмском, 2 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 января.
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