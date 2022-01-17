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17.01.2022  09:16   

Под Харьковом пожилая женщина упала в 12-метровый колодец (фото)

Тело погибшей родственники обнаружили на следующей день.

Криминал Харьков: в 12-метровый колодец упала женщина

В выходные в селе Огульцы Валковской ОТГ погибла 90-летняя пенсионерка, передает РЕДПОСТ. Женщина упала в 12-метровый колодец, который находился в хозяйственной пристройке на территории частного домовладения.

Несчастный случай произошел скорее всего, в субботу, 15 января. Вероятно, пожилая женщина потеряла равновесие и упала в колодец. Родственники обнаружили ее на следующее утро, к тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. На место происшествия вызвали полицию и службу спасения.

Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки провели работы по извлечению тела женщины из колодца. В 14:00 погибшая была поднята на поверхность и передана правоохранителям.

Криминал Харьков: в 12-метровый колодец упала женщина

Напомним, 1 октября 2021 года сотрудник  ГСЧС спасли 21-летнюю женщину, которая упала в 12 метровый колодец. Несчастный случай произошел в селе Борки Харьковского района. Для оказания помощи спасатели спустились на дно колодца и при помощи веревки достали потерпевшую с глубины. При падении была получена травма в виде перелома нижних конечностей и переохлаждение организма.

Криминал Харьков: в 12-метровый колодец упала женщина

Тэги:  смерть, гсчс, колодец, харьков
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