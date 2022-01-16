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16.01.2022  11:05   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 562 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 248 828 человек. Выздоровело 233 852 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 499 человек.

Коронавирус

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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