Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 562 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 248 828 человек. Выздоровело 233 852 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 499 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 января.
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Выходные ожидаются прохладные и снежные.
16 января отмечается Всемирный день The Beatles.
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