16.01.2022 11:05 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 562 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 248 828 человек. Выздоровело 233 852 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 499 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 января.