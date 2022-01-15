Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 639 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 698 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 248 216 человек. Выздоровело 233 626 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 122 человека.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 января.
Комментариев: 0
Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других. Лучше всего проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Выходные ожидаются прохладные и снежные.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажность:
давление:
ветер: