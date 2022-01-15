15.01.2022 10:15 Илья Романов
Последствия непогоды: информация от харьковских озеленителей (фото)
Шквальный ветер придал работы коммунальщикам.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова в СКП «Харьковзеленстрой» были созданы дополнительные аварийные бригады, которые работали всю ночь.
«По состоянию на 9.30 утра мы имеем 5 упавших деревьев и порядка 150 веток различного размера, которые наши сотрудники пытались сразу же распиливать для дальнейшего вывоза. Работает 10 бригад. Идёт мониторинг ситуации, данные уточняются»,- сообщил Алексей Комяков, пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой».
Деревья и ветки падали на линии городского транспорта. Бригады сразу же выезжали по адресу и устраняли аварийные ситуации. Где-то понадобилось и отключение контактной сети и спецтехника, как это было на Алексеевской балке.
Сейчас коммунальщики продолжают устранять последствия. Производится уборка снега и посыпка территорий песчано-солевой смесью.
Напомним, циклон в Харькове разорвал
самый большой флаг в Украине.
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