    
Главная Новости Харькова ЖКХ Последствия непогоды: информация от харьковских озеленителей (фото)
15.01.2022  10:15   Илья Романов

Последствия непогоды: информация от харьковских озеленителей (фото)

Шквальный ветер придал работы коммунальщикам.

Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова в СКП «Харьковзеленстрой» были созданы дополнительные аварийные бригады, которые работали всю ночь.
 
«По состоянию на 9.30 утра мы имеем 5 упавших деревьев и порядка 150 веток различного размера, которые наши сотрудники пытались сразу же распиливать для дальнейшего вывоза. Работает 10 бригад. Идёт мониторинг ситуации, данные уточняются»,- сообщил Алексей Комяков, пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой».
 
 
Деревья и ветки падали на линии городского транспорта. Бригады сразу же выезжали по адресу и устраняли аварийные ситуации. Где-то понадобилось и отключение контактной сети и спецтехника, как это было на Алексеевской балке.
 
 
Сейчас коммунальщики продолжают устранять последствия. Производится уборка снега и посыпка территорий песчано-солевой смесью.
 
Напомним, циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине.

Фотогалерея

Тэги:  жкх, непогода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 ЖКХ Штормовое предупреждение: харьковские коммунальщики готовятся встретить непогоду 13.01 ЖКХ Telegram-канал для связи с коммунальщиками создали в Харькове 10.01 ЖКХ В Харькове коммунальщики продолжают борьбу с непогодой (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 