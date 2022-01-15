15.01.2022 10:15 Илья Романов

Последствия непогоды: информация от харьковских озеленителей (фото)

Шквальный ветер придал работы коммунальщикам.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова в СКП «Харьковзеленстрой» были созданы дополнительные аварийные бригады, которые работали всю ночь.

«По состоянию на 9.30 утра мы имеем 5 упавших деревьев и порядка 150 веток различного размера, которые наши сотрудники пытались сразу же распиливать для дальнейшего вывоза. Работает 10 бригад. Идёт мониторинг ситуации, данные уточняются»,- сообщил Алексей Комяков, пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой».

Деревья и ветки падали на линии городского транспорта. Бригады сразу же выезжали по адресу и устраняли аварийные ситуации. Где-то понадобилось и отключение контактной сети и спецтехника, как это было на Алексеевской балке.

Сейчас коммунальщики продолжают устранять последствия. Производится уборка снега и посыпка территорий песчано-солевой смесью.

Напомним, циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине.

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