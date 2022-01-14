14.01.2022 22:58 Евгений Клочко

Циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине

Сегодня днём, ссылаясь на прогноз погоды Гидрометцентра о сильных порывах ветра, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» в дежурном режиме приспустили флаг Украины.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в СКП "Харьковзеленстрой". Однако циклон, бушующий на терриротории Харьковской области, сорвал стяг с самого большого флагштока в Украине. К сожалению, порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого. В связи с этим, флаг в кратчайшее время будет заменён на новый. И поднят, как только позволят погодные условия, сообщили в коммунальном предприятии.

По данным синоптиков, существенное ухудшение погодных условий по городу и области вызвано прохождением через Харьковщину активного «ныряющего» циклона Famke.

В коммунальном предприятии пояснили, что новый флаг подымут вверх, как только стабилизируются погодные условия. Перед его поднятием флага, сотрудники обязательно проверяют все швы и крепления на целостность, а уже потом вернут на привычную высоту символ Украины.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.