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14.01.2022  22:58   Евгений Клочко

Циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине

Сегодня днём, ссылаясь на прогноз погоды Гидрометцентра о сильных порывах ветра, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» в дежурном режиме приспустили флаг Украины.

 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в СКП "Харьковзеленстрой". Однако циклон, бушующий на терриротории Харьковской области, сорвал стяг с самого большого флагштока в Украине. К сожалению, порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого. В связи с этим, флаг в кратчайшее время будет заменён на новый. И поднят, как только позволят погодные условия, сообщили в коммунальном предприятии.
 
По данным синоптиков, существенное ухудшение погодных условий по городу и области вызвано прохождением через Харьковщину активного «ныряющего» циклона Famke. 
 
В коммунальном предприятии пояснили, что новый флаг подымут вверх, как только стабилизируются погодные условия. Перед его поднятием флага, сотрудники обязательно  проверяют все швы и крепления на целостность, а уже потом вернут на привычную высоту символ Украины.
 
 
Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
 
Тэги:  флагшток, флаг, харьков
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