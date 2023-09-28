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28.09.2023  09:20   Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор

Харківські комунальники проводять планову заміну полотнища Державного прапора України


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

28 вересня 2023 року фахівці СКП «Харківзеленбуд» замінюють полотнище Державного прапору України та проводять регламентну ревізію флагштока.

Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.

Раныше РЕДПОСТ писав, що у місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним.

 

Источник:   хмр
 Тэги:  прапор, флагшток, харків
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