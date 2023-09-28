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28.09.2023  09:44   Рита Парфенова

Чотири райони Харківщини опинилися під ворожим вогнем: подробиці від ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів перебували під обстрілами з боку ворожих сил.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі цивільного підприємства;
  • село Чернещина Ізюмського району. Ворог заврдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості;
  • село Кругляківка Куп'янського району. Ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт;
  • село Мала Шапківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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