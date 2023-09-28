Чотири райони Харківщини опинилися під ворожим вогнем: подробиці від ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів перебували під обстрілами з боку ворожих сил.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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