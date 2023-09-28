28.09.2023 09:44 Рита Парфенова

Чотири райони Харківщини опинилися під ворожим вогнем: подробиці від ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів перебували під обстрілами з боку ворожих сил.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.



Зокрема, обстрілів зазнали:

місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі цивільного підприємства;

село Чернещина Ізюмського району. Ворог заврдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості;

село Кругляківка Куп'янського району. Ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт;

село Мала Шапківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.