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28.09.2023  08:16   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 28 вересня

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби авіаційних ударів ворога зазнали села Бологівка та Кругляківка у Куп'янському районі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

  • На Слобожанському напрямку противник утримує військові сили на кордоні, активно веде диверсійні операції з метою блокування переміщення військ Сил оборони у напрямках, які є для нього загрозливими, та підвищує кількість мінно-вибухових перешкод вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку противник не виявляв активності у вигляді наступальних (штурмових) дій.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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