Про стан бойових дій у Харківській області на 28 вересня

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби авіаційних ударів ворога зазнали села Бологівка та Кругляківка у Куп'янському районі.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 вересня 2023 року.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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