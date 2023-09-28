28.09.2023 07:30 Рита Парфенова

28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.

День доступу до інформації започатковано ЮНЕСКО у 2015 році, а у 2019 році Генеральна Асамблея ООН включила її до списку своїх міжнародних днів.



До речі, одним із ініціаторів дня, визнаного привертати увагу світу до проблем розповсюдження інформації, була Україна.



2023 року темою Дня буде «Значення онлайн простору для доступу до інформації».



Глобальна конференція, присвячена Міжнародному дню загального доступу до інформації, відбудеться в Оксфордському університеті (Великобританія) 28 вересня 2023 року. Цей захід буде присвячений міжнародному судовому симпозіуму зі свободи вираження думок, який відбудеться 29 вересня 2023 року.



Обговорюваних буде зосереджено на наступних питаннях:

Доступність та підключення до Інтернету: як зробити Інтернет доступним для всіх і як уряди, суди та організації, що займаються інформацією, можуть допомогти зробити Інтернет корисним та забезпечити його нормальне функціонування; Роль урядів, судів та органів з інформації: як уряди та суди можуть допомагати людям у використанні Інтернету для отримання інформації та захисту їх прав. Ці органи також будуть обговорюватися як важливі гравці щодо забезпечення належного функціонування Інтернету; Міжнародне співробітництво для зміцнення доступу до інформації: як міжнародне співробітництво може допомогти покращити доступ до інформації з метою захисту прав людини.

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Світова спільнота 28 вересня проводить Всесвітній день боротьби проти сказу. Цей день заснований з ініціативи Світового альянсу боротьби з сказом і покликаний привернути увагу до проблеми поширення цієї хвороби, а також до її наслідків. Він присвячений дню смерті французького мікробіолога Луї Пастера, який створив першу в історії вакцину від сказу.

Народні прикмети

У народі цей день називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати домашніх гусей, яких раніше старанно відгодовували. А мисливці влаштовували полювання за пернатою дичиною, яка відлітала у теплі краї. Головною стравою на столі цього дня був запечений гусак. Крім того, готували ріпу.

Також у цей день стригли овець, які до настання морозів встигали обрости новою шерстю.

Що не можна робити 28 вересня

Похід у салон краси радять відкласти: заборонено стригти та фарбувати волосся.

Крім того, уважно стежте за витратами цього дня, оскільки спонтанні покупки можуть спричинити фінансові проблеми.

Не варто влаштовувати прибирання в домі, носити брудні чи старі речі.

Також суворо заборонено хвалитися досягненнями та сваритися з близькими людьми.

Також цього дня

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард



1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір



1780 - Слобідсько-Українська губернія, заснована 1765 року, була перетворена на Харківське намісництво. Воно ділилося на 15 повітів чи округів. Зі сходу на захід Харківське намісництво простягається на 290 верст (межує з Воронезьким на сході та з Чернігівським на заході), а з півночі на південь на 350 верст (на півночі межує з Курським намісництвом, з півдня з Катеринославським).



1852 – народився Джон Френч, британський фельдмаршал. Увійшов в історію не своїми бойовими досягненнями, які були вельми скромні, а тим, що ввів у військову моду кітель із накладними кишенями – френч.



1918 – народився Василь Сухомлинський, український педагог («Серце віддаю дітям», «Про виховання»).



1924 – народився Марчелло Мастроянні, італійський актор кіно та театру («Ніч», «Шлюб по-італійському», «Солодке життя», «8 з половиною», «Велика жратва»).



1934 – народилася Бріжитт Бардо (справжнє ім'я Каміль Жаваль), французька кіноактриса («І бог створив жінку», «Бабетта йде на війну», «Зневага»), секс-символ європейського кіно шістдесятих. Тепер вона відома як затята захисниця тварин та противниця тих, хто носить шуби та інші вироби з хутра. Бардо будує притулки для тварин, лікує, виходжує, збирає навколо себе таких самих ентузіастів – її вілла перетворилася на справжній зоопарк. За опитуваннями громадської думки у Франції, вже 45 років входить до сотні найкрасивіших жінок світу.



1936 – народилася Мілен Демонжо, французька актриса («Фантомас»).



1939 – міністр закордонних справ рейху Ріббентроп та Молотов підписали «Німеччино-радянський договір про дружбу та кордон між СРСР та Німеччиною». Згідно з цим договором Польща була розділена між СРСР та фашистською Німеччиною.



1968 – народилася Наомі Воттс, англо-австралійська актриса («Дзвінок», «Розмальована вуаль») та продюсер.



1994 - в ніч з 27 на 28 вересня в Балтійському морі затонув пором "Estonia" (раніше "Viking Sally", "Silja Star", "Wasa King") - естонський пором судноплавної компанії "Estline", побудований в 1979 році у ФРН судноверфі «Meyer Werft» у Папенбурзі. В результаті катастрофи зникли безвісти 757 людей і загинули 95 осіб (всього 852) з 989 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту. Це найбільша в Європі аварія корабля у мирний час.

Іменини відзначають:

Богдан, Валеріан, Іван, Леонід, Макар, Максим, Марія, Марк, Микита, Осип (Йосиф), Порфирій, Степан, Федот, Яків.