28.09.2023 08:30 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 36 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши одну пожежу.



Опівдні 27 вересня противник провів артилерійський обстріл села Мала Шапківка, яке знаходиться в Кіндрашівській громаді Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу в селищі виникло декілька вогневих осередків. Також на околиці села загорівся сухостій на відкритій місцевості на площі 3 гектари, а також згоріла господарча споруда на приватній території площею 60 квадратних метрів. Пожежу ліквідували рятувальники з 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин, які вийшли в складі трьох оперативних груп, разом з 11 особами особового складу ДСНС. Пожежу було повністю приборкано о 17:01. Вогнеборці завдяки своєй оперативній дії запобігли поширенню вогню на житловий сектор. На щастя, немає жертв і поранених серед мешканців.



Загалом протягом доби з 27 по 28 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 оперативних виїздів, з яких:

36 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 25 пожеж в природних екосистемах;

10 – допомога населенню;

1 – інші виїзди.

25 із 36 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 1 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.