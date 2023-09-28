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28.09.2023  08:30   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 36 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши одну пожежу.

Опівдні 27 вересня противник провів артилерійський обстріл села Мала Шапківка, яке знаходиться в Кіндрашівській громаді Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу в селищі виникло декілька вогневих осередків. Також на околиці села загорівся сухостій на відкритій місцевості на площі 3 гектари, а також згоріла господарча споруда на приватній території площею 60 квадратних метрів. Пожежу ліквідували рятувальники з 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин, які вийшли в складі трьох оперативних груп, разом з 11 особами особового складу ДСНС. Пожежу було повністю приборкано о 17:01. Вогнеборці завдяки своєй оперативній дії запобігли поширенню вогню на житловий сектор. На щастя, немає жертв і поранених серед мешканців.

Загалом протягом доби з 27 по 28 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 оперативних виїздів, з яких:

  • 36 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 25 пожеж в природних екосистемах;
  • 10 – допомога населенню;
  • 1 – інші виїзди.

25 із 36 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 1 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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