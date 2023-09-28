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28.09.2023  08:56   Рита Парфенова

Трактор загорівся у полі на Харківщині: фото

У Богодухівському районі сталася подія, коли рятувальники успішно приборкали пожежу, яка виникла у тракторі під час його руху.

На Харківщині рятувальники успішно приборкали пожежу, яка виникла у тракторі під час його руху

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

27 вересня о 16:54 надійшов дзвінок на номер "101" із повідомленням про пожежу, яка сталася у полі недалеко від села Велика Рогозянка в Золочівській громаді Богодухівського району. Під час руху загорівся трактор John Deere.

На місце події були негайно відправлені два відділення служби порятунку на автоцистернах. Коли рятувальники прибули, трактор горів на площі 40 квадратних метрів. О 17:39 пожежу локалізували, а о 17:45 повністю ліквідували. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Попередньою причиною виникнення пожежі визначили технічну несправність трактора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 виїздів на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 25 пожеж в природних екосистемах.

На Харківщині рятувальники успішно приборкали пожежу, яка виникла у тракторі під час його руху

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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