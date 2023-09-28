28.09.2023 10:09 Рита Парфенова

Шахрайську группу, яка крала гроші з банківських карток, затримали у Харкові

Правоохоронці встановили більше ніж 20 випадків шахрайств, коли зловмисники під виглядом працівників служби безпеки банку дізнавалися фінансову інформацію у клиентів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Нацполіції, зловмисники діяли на території Харківської області та інших регіонів України.



Один з постраждалих звернувся до Харківського РУП № 2 зі заявою, в якій вказав, що невідомі особи, видавшись за працівників служби безпеки банку, вкрали у нього суму в розмірі 47 800 гривень.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



26 вересня діяльнисть шахрайської групи була зупинена. Правоохоронці затримали іі участників – двох чолоіків 20-ти та 25-ти років, а також 17-річну дівчину.





Попередньо встановлено, що зловмисники підшукували осіб, телефонували потенційним потерпілим під виглядом працівників служби безпеки банку та повідомляли, що гроші, які знаходяться на карткових рахунках можуть бути несанкціоновано списані та з метою недопущення вказаних дій отримували від потерпілих пароль від мобільних банківських додатків, номери банківських карток, CVV. Потім з карток потерпілих списувались кошти. Окремі особи здійснювали обготівковування грошей в банківських терміналах. Паралельно здійснювався підбір людей, на картки яких перераховувались кошти.



У ході санкціонованих обшуків вилучені мобільні термінали, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, платіжні картки, комп'ютерна техніка, виявлена переписка на мобільних пристроях та рукописні нотатки.



Також під час проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання зловмисників виявлена рослинна суміш в скляній банці, саморобні приладдя для куріння та різноманітні вайпи.



За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігурантів до більш ніж 20 шахрайств з використанням ІР-телефонії під приводом дзвінків працівників служби безпеки банків.