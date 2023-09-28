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28.09.2023  10:09   Рита Парфенова

Шахрайську группу, яка крала гроші з банківських карток, затримали у Харкові

Правоохоронці встановили більше ніж 20 випадків шахрайств, коли зловмисники під виглядом працівників служби безпеки банку дізнавалися фінансову інформацію у клиентів.

Шахрайську группу, яка крала гроші з банківських карток, затримали у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Нацполіції, зловмисники діяли на території Харківської області та інших регіонів України.

Один з постраждалих звернувся до Харківського РУП № 2 зі заявою, в якій вказав, що невідомі особи, видавшись за працівників служби безпеки банку, вкрали у нього суму в розмірі 47 800 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

26 вересня діяльнисть шахрайської групи була зупинена. Правоохоронці затримали іі участників – двох чолоіків 20-ти та 25-ти років, а також 17-річну дівчину.

Шахрайську группу, яка крала гроші з банківських карток, затримали у Харкові Шахрайську группу, яка крала гроші з банківських карток, затримали у Харкові

Попередньо встановлено, що зловмисники підшукували осіб, телефонували потенційним потерпілим під виглядом працівників служби безпеки банку та повідомляли, що гроші, які знаходяться на карткових рахунках можуть бути несанкціоновано списані та з метою недопущення вказаних дій отримували від потерпілих пароль від мобільних банківських додатків, номери банківських карток, CVV. Потім з карток потерпілих списувались кошти. Окремі особи здійснювали обготівковування грошей в банківських терміналах. Паралельно здійснювався підбір людей, на картки яких перераховувались кошти.

У ході санкціонованих обшуків вилучені мобільні термінали, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, платіжні картки, комп'ютерна техніка, виявлена переписка на мобільних пристроях та рукописні нотатки.

Також під час проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання зловмисників виявлена рослинна суміш в скляній банці, саморобні приладдя для куріння та різноманітні вайпи.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігурантів до більш ніж 20 шахрайств з використанням ІР-телефонії під приводом дзвінків працівників служби безпеки банків.

Раніше РЕДПОСТ писав про хитрих ділків, які намагалися зшахраювати на півтори мільйони у Харкові.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  шахрайство, харків
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