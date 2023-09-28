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28.09.2023  10:55   Рита Парфенова

Мешканку Харківщини добровільно працювала в окупаційній адміністрації

На Харківщині дізнавачі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Ізюмського району

На Харківщині дізнавачі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Ізюмського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, коли місто Ізюм перебувало під контролем російських військових, 50-річна місцева жителька погодилась на співпрацю з ворогами.

Згідно з укладеним трудовим договором, жінка обіймала посаду "спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області". Вона працювала на цій посаді з липня до вересня минулого року. В рамках своєї роботи жінка виконувала розпорядження, видані начальником відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району.

Викрили жінку в колабораційній діяльності працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

27 вересня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів.



 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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