28.09.2023 10:55 Рита Парфенова

Мешканку Харківщини добровільно працювала в окупаційній адміністрації

На Харківщині дізнавачі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Ізюмського району





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, коли місто Ізюм перебувало під контролем російських військових, 50-річна місцева жителька погодилась на співпрацю з ворогами.



Згідно з укладеним трудовим договором, жінка обіймала посаду "спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області". Вона працювала на цій посаді з липня до вересня минулого року. В рамках своєї роботи жінка виконувала розпорядження, видані начальником відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району.



Викрили жінку в колабораційній діяльності працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



27 вересня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів.





