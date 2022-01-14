    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Домашнее насилие: в Украине поднялась волна обращений жертв издевательств
14.01.2022  21:28   Дмитрий Колоней

Домашнее насилие: в Украине поднялась волна обращений жертв издевательств

Число обращений в полицию резко возросло в два раза.

Домашнее насилие: в Украине поднялась волна обращений жертв домашних тиранов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на МВД, за прошедший год, в 2020 году было 209 тысяч случаев домашнего насилия, в 2021 году - 326 тысяч случаев. А количество обращений в полицию по этому поводу выросло более, чем в два раза. Стражи порядка считают, что жертвы домашних тиранов стали меньше умалчивать о фактах домашнего насилия.
 
 
Отразилась тенденция и на и на другой статистике:
  1. Заявили на 56% больше граждан;
  2. Составлено на 10% больше админпротоколов;
  3. Вынесено на 19% больше срочных запретных распоряжений по обидчикам;
  4. Учет насильников расширился на 11%.
В полиции говорят, что наблюдается тенденция к разоблачению семейного насилия – граждане перестали умалчивать эту проблему.
 
Напомним, ранее мы писали о том, куда надо обращаться жертве.
 
Источник:   Портал МВД
 Тэги:  домашнее насилие, угрозы, харьков, украина, издевательства, оскорбления
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Криминал и происшествия Домашний насильник, который издевался над пожилой матерью, может отправиться в тюрьму 12.11 Криминал и происшествия Избивал отец: девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом 05.11 Общество Домашнее насилие, или Как мужчины становятся жертвами: реальная история из Харьковщины
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 