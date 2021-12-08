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08.12.2021  13:22   Рита Парфенова

Домашний насильник, который издевался над пожилой матерью, может отправиться в тюрьму

Мужчине, систематически оказывавшему давление на свою 76-летнюю мать, сообщили о подозрении.

Криминал Харьков: мужчине, который издевался над матерью, сообщили о подозрении

Как пишет РЕДПОСТ, о домашнем насильнике из Волчанска, который долгое время унижал своб 76-летнюю мать и угрожал ей физической расправой, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Женщина неоднократно писала вы полицию заявления на своего 47-летнего сына, участковые офицеры реагировали на вызовы, проводили с нарушителем разъяснительные беседы, составляли в отношении него административные протоколы и выносили срочное запретительное предписание.

Однако на мужчину подобные меры не действовали уже долгое время, и следователем отдела полиции № 1 Чугуевского РУП возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса. 7 декабря правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, как девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом, так как дочь сильно избивал отец.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  домашнее насилие, полиция, харьков
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