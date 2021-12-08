08.12.2021 13:10 Яна Чернобай

Самые сексуальные рабочие Харькова: кто они и в чем трудятся (фото)

Аварийно-ремонтная бригада КП «Харьковводоканал» сегодня впервые вышла на обслуживание объекта в новых водозащитных костюмах, которые отвечают всем необходимым требованиям и нормам охраны труда.



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«Этот защитный костюм аналог Л-1, который выпускался в Советском Союзе. На данный момент времени эти костюмы не выпускаются, или выпускаются в плохом качестве. Чтобы закупить эти костюмы – мы их искали лет 5. Потому что все предлагали костюмы, которые работают в температурном режиме до ноля градусов», - рассказал корреспонденту РЕДПОСТ Александр Рарох, начальник ВМТЗ службы логистики КП «Харьковводоканал».

Эти же водозащитные костюмы выдерживают температуру от -20 до +20 градусов. Они прочные, прослужат минимум год, отмечают работники предприятия.

5 лет работает слесарем ремонтно-аварийной бригады на предприятии «Харьковводоканал» Александр Герасим. Говорит, работу любит, не боится сложных вызовов и задач. Защитные костюмы были и до сегодняшнего дня, но, к сожалению, воду пропускали, тепло не сохраняли, сетует Александр. Новые же, существенно отличаются по всем характеристикам – воду не пропускают, в них тепло, движения не ограничивают.

Александру сейчас предстоит спуск в колодец с целью профилактической проверки труб, и впервые он это сделает в новом комбинезоне. Показывает, как герметично соединены детали, насколько крепкие застёжки и змейки.

«Костюм удобный. Сразу видно, что надёжный и прочный. Змейки хорошие, сапоги со штанами цельные, одевать быстро это снаряжение. И приседать в нём очень хорошо, работать в нём легко»,- Александр Герасим.

Напомним, на коммунальном предприятии «Харьковводоканал» применили современные эффективные методы и спецтехнику для прочистки канализационных коллекторов.

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