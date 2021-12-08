08.12.2021 12:55 Виталий Хиневич
Ребенок мертв, мать в больнице: подробности ночной трагедии в Харькове
В квартире по улице Академика Павлова в Харькове нашли мертвым двухлетнего мальчика.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Суспільне».
Отмечается, что жительница дома по улице Академика Павлова рассказала журналистам, что сотрудники и медики приехали на место трагедии 8 декабря около 4 часов утра. После убийства сына мать выпрыгнула из окна четвертого этажа во двор, в противоположную сторону от подъезда.
Как рассказала соседка, семья в которой произошла трагедия, считалась образцовой, ребенок был желанным.
Кроме этого отмечается, что двухлетний ребенок ходил в детский сад.
37-летняя мать имеет неизлечимую болезнь, из-за нее она принимала медицинские препараты. Сейчас женщина находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Смерть двухлетнего ребенка наступила в результате асфиксии.
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