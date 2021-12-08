08.12.2021 12:55 Виталий Хиневич

Ребенок мертв, мать в больнице: подробности ночной трагедии в Харькове

В квартире по улице Академика Павлова в Харькове нашли мертвым двухлетнего мальчика.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что жительница дома по улице Академика Павлова рассказала журналистам, что сотрудники и медики приехали на место трагедии 8 декабря около 4 часов утра. После убийства сына мать выпрыгнула из окна четвертого этажа во двор, в противоположную сторону от подъезда.

Как рассказала соседка, семья в которой произошла трагедия, считалась образцовой, ребенок был желанным.

Кроме этого отмечается, что двухлетний ребенок ходил в детский сад.

37-летняя мать имеет неизлечимую болезнь, из-за нее она принимала медицинские препараты. Сейчас женщина находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Смерть двухлетнего ребенка наступила в результате асфиксии.

Напомним, на улице Академика Павлова, 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка . После содеянного она решила выпрыгнуть в окно.