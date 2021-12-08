В Харькове к квартире в новом доме пристроили супермаркет

К жилью площадью 60 квадратных метров после реконструкции добавилось еще 1200 квадратных метров достроенных торговых площадей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины.
В инспекции сообщили, что в данном новострое было выдано разрешение на «Реконструкцию квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров в городе Харькове».
А когда инспекторы ГИАГ выехали на осмотр объекта для выдачи сертификата о принятии его в эксплуатацию, обнаружили, что под видом реконструкции квартиры площадью 60 кв. м фактически произошло новое строительство магазина площадью 1200 кв.м.
В выдаче сертификата было отказано. В инспекции отметили, что в отношении этого объекта будет проведена внеплановая проверка в порядке архитектурно-строительного контроля и приняты меры, предусмотренные законодательством.
Также уведомление о подозрительной реконструкции направлено в правоохранительные органы.
Напомним, прокуратура требует от застройщика, который за 14 лет не освоил арендованные участки, вернуть государству земельные участки стоимостью более 85 млн грн.
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Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
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