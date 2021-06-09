В Харькове арендатор лишится земельного участка, ввиду грубого нарушения договора. Новости Харькова

09.06.2021 17:58

Свалки - вместо комфортных домов: В Харькове хитрого дельца лишат участков (ФОТО)

Харькову вернут участок стоимостью 85 миллионов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов, проинформировал, что более 14 лет назад Харьковский горсовет передал в аренду ООО 3-гектарный земельный участок.

Арендатор обязывался построить на на этих землях жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой, торгово-развлекательными и оздоровительным центрами.

Прошло полтора десятилетия, а воз и ныне там - вместо домов высятся свалки. Между тем, по договору строительство должно было закончиться еще влсемь лет назад. Договор по эксплуатации - до декабря 2055 года

Заключая договор аренды, Харьковский горсовет рассчитывал на расширение и улучшение инфраструктуры города и увеличение поступлений в бюджет от ее функционирования.

Но застройщик не выполнил условий, определенных решением муниципалитета и договором аренды и даже не начал строительства, для которого предоставлялсь указанный земельный участок.

Согласно норм действующего законодательства предусмотрено, что право пользования земельным участком для застройки прекращается в случае неиспользования земельного участка для застройки в течение трех лет подряд.

Указанные нарушения требований законодательства стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд. Сейчас открыто производство по делу.